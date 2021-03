Calcio a 5, Qualificazioni Europei 2022: l’Italia vola in Finlandia per bissare il successo dell’andata (Di venerdì 5 marzo 2021) Oggi pomeriggio, alle ore 17.30, la Nazionale italiana di Calcio a 5 tornerà in scena nelle Qualificazioni agli Europei 2022: dopo i primi due match contro Montenegro e Finlandia, gli azzurri saranno in campo a Vantaa per affrontare nuovamente la compagine finnica. Occasione importanti per la squadra allenata da Massimiliano Bellarte, che è partita alla grande con due vittorie convincenti nelle prime due uscite. Gli azzurri sono chiamati a dare continuità in questa trasferta scandinava per confermare quanto di buono fatto contro la stessa Finlandia nell’impegno casalingo di Prato (con risultato finale di 7-4). Dopo il match di oggi pomeriggio gli azzurri torneranno a Prato per l’altro incontro di questa seconda tornata che li vedrà opposti al Belgio (partita programma martedì 9 marzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Oggi pomeriggio, alle ore 17.30, la Nazionale italiana dia 5 tornerà in scena nelleagli: dopo i primi due match contro Montenegro e, gli azzurri saranno in campo a Vantaa per affrontare nuovamente la compagine finnica. Occasione importanti per la squadra allenata da Massimiliano Bellarte, che è partita alla grande con due vittorie convincenti nelle prime due uscite. Gli azzurri sono chiamati a dare continuità in questa trasferta scandinava per confermare quanto di buono fatto contro la stessanell’impegno casalingo di Prato (con risultato finale di 7-4). Dopo il match di oggi pomeriggio gli azzurri torneranno a Prato per l’altro incontro di questa seconda tornata che li vedrà opposti al Belgio (partita programma martedì 9 marzo ...

