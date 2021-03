Calcio a 5, l’Italia vince anche in Finlandia e resta in testa al girone di qualificazioni agli Europei 2022 (Di venerdì 5 marzo 2021) La Nazionale italiana di Calcio a 5 non si ferma più. Dopo i primi due successi contro Montenegro e Finlandia, la selezione allenata da Massimiliano Bellarte piazza il tris imponendosi per 2-4 in casa degli stessi finnici e consolida così il primato nel girone 7 delle qualificazioni agli Europei 2022. A Vantaa l’Italia comincia il match con il piglio giusto e, dopo due ottime occasioni con Esposito e Merlim, sblocca il risultato al 6? con la rete di Nicolodi, che riceve da rimessa laterale e va a segno con il piede sinistro. Due minuti dopo gli azzurri sfiorano il raddoppio con Viera che colpisce il palo dopo l’accelerazione di Merlim, ma l‘appuntamento con il gol per il pivot della Came Dosson è solamente rimandato: al 15?, infatti, una sua ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) La Nazionale italiana dia 5 non si ferma più. Dopo i primi due successi contro Montenegro e, la selezione allenata da Massimiliano Bellarte piazza il tris imponendosi per 2-4 in casa degli stessi finnici e consolida così il primato nel7 delle. A Vantaacomincia il match con il piglio giusto e, dopo due ottime occasioni con Esposito e Merlim, sblocca il risultato al 6? con la rete di Nicolodi, che riceve da rimessa laterale e va a segno con il piede sinistro. Due minuti dopo gli azzurri sfiorano il raddoppio con Viera che colpisce il palo dopo l’accelerazione di Merlim, ma l‘appuntamento con il gol per il pivot della Came Dosson è solamente rimandato: al 15?, infatti, una sua ...

