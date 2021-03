Calcio a 5, l’Italia travolge la Finlandia 4-2 (Di venerdì 5 marzo 2021) Un match a due volti. Ma alla fine il risultato dell’Italia contro la Finlandia è positivo. Un 4-2 senza troppe sofferenze in un crocevia determinante nella corsa verso l’Olanda che tra un anno ospiterà la fase finale degli Europei. Più comodo il primo tempo. Gli azzurri sono padroni del campo e chiudono i primi 20? di gioco sul risultato di 2-0 con le reti di Nicolodi (3’05” p.t) e Vieira (13’05”). Alla Finlandia non basta una grande prova di Junno contro gli azzurri che nella ripresa faticano e subiscono il gol della speranza. A blindare il terzo successo consecutivo per l’Italia ci pensa prima De Matos (15’35”) e Miarelli (17’29”) che punisce il portiere di movimento avversario e firma il poker col rinvio. Inutile il gol di Lintula (18’38”) allo scadere). SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Un match a due volti. Ma alla fine il risultato delcontro laè positivo. Un 4-2 senza troppe sofferenze in un crocevia determinante nella corsa verso l’Olanda che tra un anno ospiterà la fase finale degli Europei. Più comodo il primo tempo. Gli azzurri sono padroni del campo e chiudono i primi 20? di gioco sul risultato di 2-0 con le reti di Nicolodi (3’05” p.t) e Vieira (13’05”). Allanon basta una grande prova di Junno contro gli azzurri che nella ripresa faticano e subiscono il gol della speranza. A blindare il terzo successo consecutivo perci pensa prima De Matos (15’35”) e Miarelli (17’29”) che punisce il portiere di movimento avversario e firma il poker col rinvio. Inutile il gol di Lintula (18’38”) allo scadere). SportFace.

