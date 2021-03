Buongiorno dalla Borsa 5 marzo 2021

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Tele) – Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dell’1,11%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul Nasdaq 100, che chiude la giornata a 12.464 punti, in forte calo dell’1,73%. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,23%, terminando gli scambi a 28.864,3 punti. Giornata da dimenticare per Shenzhen, che riporta un -3,46% e termina gli scambi a 14.416,1 punti. Tutte in forte calo le principali Borse europee. Giornata “no” anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Calo deciso per Francoforte, che segna un -1,04%; soffre Londra, che evidenzia una perdita dello 0,83%; sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dello 0,93%. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto beni per la casa con un calo di -1,27%. Seduta ...