Bundesliga, Schalke 04-Mainz05 0-0: la sfida salvezza si chiude con un freddo pareggio. La classifica aggiornata (Di sabato 6 marzo 2021) Schalke 04-Mainz05 termina con uno scialbo 0-0.VIDEO Schalke 04-Borussia Dortmund, Haaland re in Bundesliga: mostruosa rovesciata, guarda gol e highlightsUna partita fondamentale per le speranze salvezza delle due squadre, che non sono riuscite a trovare un successo chiave. Un match bloccato con entrambe le compagini che hanno sentito la pressione e non sono state precise. Gli ospiti hanno tirato diverse volte, ma sono stati imprecisi trovando solo in due circostanze la porta. Lo Schalke continua il suo campionato nero e si trova all'ultimo posto in classifica con appena dieci punti, mentre il Mainz non lascia il terzultimo posto, appaiando però a diciotto punti l'Hertha Berlino.Di seguito la classifica aggiornata.MC sportid="1" ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021)04-termina con uno scialbo 0-0.VIDEO04-Borussia Dortmund, Haaland re in: mostruosa rovesciata, guarda gol e highlightsUna partita fondamentale per le speranzedelle due squadre, che non sono riuscite a trovare un successo chiave. Un match bloccato con entrambe le compagini che hanno sentito la pressione e non sono state precise. Gli ospiti hanno tirato diverse volte, ma sono stati imprecisi trovando solo in due circostanze la porta. Locontinua il suo campionato nero e si trova all'ultimo posto incon appena dieci punti, mentre il Mainz non lascia il terzultimo posto, appaiando però a diciotto punti l'Hertha Berlino.Di seguito la.MC sportid="1" ...

