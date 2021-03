Bundesliga, lo Schalke non decolla: 0-0 col Mainz (Di venerdì 5 marzo 2021) Lo scontro diretto per non retrocedere tra due grandi delusioni del campionato in corso termina con uno 0-0 che non accontenta nessuno. Alla Veltins Arena Schalke e Mainz si spartiscono un punto che rende ancora più ultimi Kolasinac e compagni, ora a quota 10 punti in classifica e con una vittoria che manca da otto giornate. Crisi nera anche per il Mainz che a gennaio sembrava essere riuscita ad invertire la rotta con cinque punti in tre partite. Nelle ultime due è arrivato invece un solo punto – quello di stasera – che bloccano la squadra di Svensson al terzultimo posto con diciotto punti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Lo scontro diretto per non retrocedere tra due grandi delusioni del campionato in corso termina con uno 0-0 che non accontenta nessuno. Alla Veltins Arenasi spartiscono un punto che rende ancora più ultimi Kolasinac e compagni, ora a quota 10 punti in classifica e con una vittoria che manca da otto giornate. Crisi nera anche per ilche a gennaio sembrava essere riuscita ad invertire la rotta con cinque punti in tre partite. Nelle ultime due è arrivato invece un solo punto – quello di stasera – che bloccano la squadra di Svensson al terzultimo posto con diciotto punti. SportFace.

