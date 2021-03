Boxe | il torneo di qualificazione a Tokyo 2020 si disputerà a Parigi dal 4 all’8 giugno

(Di venerdì 5 marzo 2021) È arrivata oggi la decisione finale. Come riportato da un comunicato della FPI: “La Task Force del CIO per la gestione dellaOlimpica ha reso noto che la parte rimanente delEuropeo di, sospeso il 16 marzoa Londra causa emergenza epidemiologica COVID-19, avrà luogo adal 4”. Si sposta in Francia dunque la manifestazione che assegnerà i pass verso i Giochi giapponesi. Ricordiamo che l’Italia ha ancora ben sette atleti in corsa: Giordana Sorrentino (Quarti 51 Kg.), Angela Carini (Quarti 69 Kg.), Irma Testa (Ottavi 57 Kg.), Rebecca Nicoli (Ottavi 60 Kg.), Flavia Severin (Ottavi 75 Kg.), Abbes Aziz Mohuiidine (91Kg.) e Simone Fiori (81 Kg.). Foto: FPI

