Boom per le aziende sostenibili Nel 2020 raccolgono 223 miliardi (Di venerdì 5 marzo 2021) I risparmiatori puntano sempre di più sulle società impegnate nel rispetto dell'ambiente e dei valori sociali, e nel 2020 hanno riversato oltre 223 miliardi di euro nei fondi di investimento europei dedicati, quasi il doppio rispetto al 2019 Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 5 marzo 2021) I risparmiatori puntano sempre di più sulle società impegnate nel rispetto dell'ambiente e dei valori sociali, e nelhanno riversato oltre 223di euro nei fondi di investimento europei dedicati, quasi il doppio rispetto al 2019 Segui su affaritaliani.it

Advertising

LaStampa : Rifugi alpini, boom di richieste per rifarsi una vita in montagna - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #28febbraio: indagine sulla #scuola, solo il 12% di figli laureati… - Nonha_stata : RT @AndreaRoventini: Le responsabilità di McKinsey sono ben maggiori. Le società di consulenza sono responsabili per l'aumento della disugu… - lewisxgolden : CIOÈ VI RENDETE CONTO QUESTO SPARISCE PER MESI E POI BOOM - giovcusumano : RT @AndreaRoventini: Le responsabilità di McKinsey sono ben maggiori. Le società di consulenza sono responsabili per l'aumento della disugu… -