Boom di tamponi all'aeroporto, si corre ai ripari: da lunedì solo con prenotazione online (Di venerdì 5 marzo 2021) File per i tamponi e assembramenti: così all'aeroporto si rischia il contagio 1 marzo 2021 Da lunedì 8 marzo all'aeroporto i tamponi si potranno fare prenotando online (attraverso il sito polo ... Leggi su anconatoday (Di venerdì 5 marzo 2021) File per ie assembramenti: così all'si rischia il contagio 1 marzo 2021 Da8 marzo all'si potranno fare prenotando(attraverso il sito polo ...

repubblica : Zen di Palermo, mascherine e regole trascurate: boom di contagi tra i ragazzi. Mamme in rivolta e aule chiuse: L'As… - Papino63 : RT @markorusso69: A razzo boom 25.000 tamponi (pcr amplificato vabbè lasciamo stare) per scovare 2200 positivi , 215 sintomatici (e vediam… - ILPATRIOTA9 : A razzo boom 25.000 tamponi (pcr amplificato vabbè lasciamo stare) per scovare 2200 positivi , 215 sintomatici (e… - soyanna72 : RT @markorusso69: A razzo boom 25.000 tamponi (pcr amplificato vabbè lasciamo stare) per scovare 2200 positivi , 215 sintomatici (e vediam… - Nonnepossopi1 : RT @markorusso69: A razzo boom 25.000 tamponi (pcr amplificato vabbè lasciamo stare) per scovare 2200 positivi , 215 sintomatici (e vediam… -