Bollettino Veneto oggi | morti | contagi e guariti di venerdì 5 marzo

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ilcorrispondente dalla Regione, per quanto concerne l’emergenza Coronavirus, relativo a. Cattive notizie per il territorio, con numeri generalmente in crescendo e situazione tutt’altro che serena.si registrano 1.505 nuovi, 25, 641, 15.706 tamponi molecolari, 129 (-2) ricoverati in terapia intensiva, 878 (+12) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

TgrVeneto : Il passaggio avverrà lunedì #8marzo. Il presidente della Regione: misura inevitabile dopo il balzo dei contagi.… - sportface2016 : #Veneto: il bollettino e i numeri odierni del #5marzo #Coronavirus #COVID19 - infoitinterno : Coronavirus Veneto, 1505 nuovi casi e 25 morti nelle ultime 24 ore Il bollettino - infoitinterno : Coronavirus, bollettino di venerdì 5 marzo: i numeri in Veneto e provincia di Venezia - infoitinterno : Covid Veneto, 1.505 nuovi contagi: bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Veneto

...aggiornati non appena pubblici La tabella in Pdf Qui la tabella in Pdf appena disponibile Dalle regioni /Un altro balzo di 1.500 nuovi contagi nel report sul Covid in, Il...I dati di oggi, 5 marzo Sono 1.505 i nuovi contagi da coronavirus insecondo ildi oggi, 5 marzo. Registrati inoltre altri 25 morti. "Abbiamo rilevato 1505 positivi, che rapportati ai tamponi sono il 3,44%. I positivi dall'inizio sono 339.742. Ad oggi ...Sono 1.505 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 5 marzo. Registrati inoltre altri 25 morti. "Abbiamo rilevato 1505 positivi, che rapportati ai tamponi sono il 3,44%.L'annuncio del presidente Luca Zaia. Cambia fascia anche il Friuli Venezia e Giulia- Divieti e regole su spostamenti, seconde case, visite ad amici e parenti: ecco cosa si potrà fare ...