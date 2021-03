Bollettino Coronavirus oggi 5 marzo 2021: 24.036 casi e 297 morti, Lombardia ancora oltre i 5.000 contagi, record in Emilia (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Bollettino del Coronavirus in Italia di oggi 5 marzo 2021 registra ancora numeri preoccupanti: 24.036 casi e 297 morti. In Italia sono stati superati i 3 milioni di casi da inizio... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 5 marzo 2021) Ildelin Italia diregistranumeri preoccupanti: 24.036e 297. In Italia sono stati superati i 3 milioni dida inizio...

