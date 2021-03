Bollettino Coronavirus di Venerdì 5 Settembre 2021, rapporto positivi/tamponi al 6,35% (Di venerdì 5 marzo 2021) In data 5 marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,80% (ieri +0,76%) con 3.023.129 contagiati totali, 2.467.388 dimissioni/guarigioni (+13.682) e 99.271 deceduti (+297); 456.470 infezioni in corso (+10.031). Ricoverati con sintomi +217 (20.374); terapie intensive +50 (2.525) con 222 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 378.463 tamponi totali (ieri 339.635) di cui 198.630 molecolari (ieri 183.052) e 179.833 test rapidi (ieri 156.583) con 128.288 casi testati (ieri 112.202); 24.036 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 6,35% (ieri 6,73% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 18,73% (ieri 20,37%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.210; Emilia Romagna 3.246; Campania 2.842; Piemonte 2.283; Lazio 1.525; Veneto 1.505; Puglia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) In data 5 marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,80% (ieri +0,76%) con 3.023.129 contagiati totali, 2.467.388 dimissioni/guarigioni (+13.682) e 99.271 deceduti (+297); 456.470 infezioni in corso (+10.031). Ricoverati con sintomi +217 (20.374); terapie intensive +50 (2.525) con 222 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 378.463totali (ieri 339.635) di cui 198.630 molecolari (ieri 183.052) e 179.833 test rapidi (ieri 156.583) con 128.288 casi testati (ieri 112.202); 24.036(target 4.311);totali 6,35% (ieri 6,73% – target 2%);/casi testati 18,73% (ieri 20,37%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.210; Emilia Romagna 3.246; Campania 2.842; Piemonte 2.283; Lazio 1.525; Veneto 1.505; Puglia ...

