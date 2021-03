Blocco dei vaccini? L’Australia tira diritto: “Noi facciamo bene, altri sono disperati” (Di venerdì 5 marzo 2021) Come ha reagito L’Australia, la campagna è iniziata due settimane fa con la vaccinazione del personale sanitario in prima linea e dei più anziani, alla decisione del governo italiano di Mario Draghi di bloccare l’invio di 250.000 dosi del vaccino anti Covid di Oxford/AstraZeneca ricorrendo (per la prima volta) alle nuove regole introdotte dall’Unione europea? Chiedere all’Unione europea di ripensarci è stata la prima mossa: “L’Australia ha sollevato la questione con la Commissione europea attraverso diversi canali e, nello specifico, abbiamo chiesto alla Commissione europea di rivedere questa decisione”, ha detto il ministro della Salute, Greg Hunt, parlando con i giornalisti a cui ha ricordato il “vantaggio unico” del Paese che ospita una produzione del vaccino Oxford/AstraZeneca dell’azienda Csl nello Stato di Victoria. Il Blocco ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) Come ha reagito, la campagna è iniziata due settimane fa con la vaccinazione del personale sanitario in prima linea e dei più anziani, alla decisione del governo italiano di Mario Draghi di bloccare l’invio di 250.000 dosi del vaccino anti Covid di Oxford/AstraZeneca ricorrendo (per la prima volta) alle nuove regole introdotte dall’Unione europea? Chiedere all’Unione europea di ripensarci è stata la prima mossa: “ha sollevato la questione con la Commissione europea attraverso diversi canali e, nello specifico, abbiamo chiesto alla Commissione europea di rivedere questa decisione”, ha detto il ministro della Salute, Greg Hunt, parlando con i giornalisti a cui ha ricordato il “vantaggio unico” del Paese che ospita una produzione del vaccino Oxford/AstraZeneca dell’azienda Csl nello Stato di Victoria. Il...

trash_italiano : Visto che ad ogni conferenza sottolineano i numeri dei social, spero che domani parlino DELLA NOSTRA INDIGNAZIONE P… - Agenzia_Ansa : L'Italia blocca prima in Ue l'export dei vaccini AstraZeneca. Si tratta di 250mila dosi. La proposta di blocco ha i… - agorarai : 'Il blocco dei licenziamenti deve andare avanti per la durata dell'emergenza sanitaria perché abbiamo già perso tan… - Lucaniaterramia : RT @ROBZIK: Ho curiosato sui media in #Australia per vedere come era data la notizia del blocco dell’invio dei #vaccini #AstraZeneca chiest… - RosalbaAlfredo : RT @agorarai: 'Il blocco dei licenziamenti deve andare avanti per la durata dell'emergenza sanitaria perché abbiamo già perso tantissimi po… -