Blake Griffin rinuncia a 13 milioni e lascia Detroit. Futuro a Brooklyn? (Di sabato 6 marzo 2021) Blake Griffin e Detroit hanno finalizzato il divorzio. Erano separati in casa da metà febbraio, quando i Pistons avevano varato la linea giovane e si erano messi d'accordo che l'ultima star a loro ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 marzo 2021)hanno finalizzato il divorzio. Erano separati in casa da metà febbraio, quando i Pistons avevano varato la linea giovane e si erano messi d'accordo che l'ultima star a loro ...

Noah dice basta: perché in Nba è stato molto più del figlio di Yannick ... torna al weekend delle stelle, vince il premio di miglior difensore e chiude quarto nella classifica dell'mvp dietro Kevin Durant, LeBron James e Blake Griffin. Con Rose perseguitato dagli infortuni,...

