Bioshock | Ecco perchè il Film è stato cancellato

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 5 marzo 2021) Una delle saghe videoludiche più originali e coinvolgenti per la sua trama profonda e allo stesso tempo contorta, è indubbiamente quella di. Tempo fa la Universal era al lavoro sulla pellicola cinematografica ispirata proprio alla trilogia videoludica, ma le cose non andarono come previste. Quest’oggi il regista ci svela il. Svelato il motivo per cui ildifuAlla redazione di Collider, il regista ha dichiarato: Quando mi incontrai con la Universal esclamai “Ehi ragazzi, questo è uncon rating R da ben 200 milioni di dollari”, a queste parole scese il silenzio, ricordo che il mio agente mi disse “hai detto una cosa del genere?” Universal credo si sia tirata indietroil costo era ...