Bimbo morto a Novara, chiesto l'ergastolo per la madre e l'ex compagno (Di venerdì 5 marzo 2021) Il pm Silvia Baglivo ha chiesto l'ergastolo per Nicolas Musi e Gaia Russo , a processo per l'omicidio del piccolo Leonardo, il figlio della donna morto ad appena 20 mesi il 23 maggio 2019 a Novara . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 marzo 2021) Il pm Silvia Baglivo hal'per Nicolas Musi e Gaia Russo , a processo per l'omicidio del piccolo Leonardo, il figlio della donnaad appena 20 mesi il 23 maggio 2019 a. ...

Ansa_Piemonte : Bimbo morto a Novara, chiesto ergastolo madre ed ex compagno. Il delitto nel maggio 2019. Pm,donna non fece nulla p… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Bimbo morto a Novara, chiesto ergastolo madre ed ex compagno Il delitto nel maggio 2019. Pm,don… - costa577 : Siracusa, “Incapace di intendere” dopo un raptus di rabbia: il passato del compagno della madre di Evan… - qn_lanazione : #Lucca. Bimbo morto soffocato, 2 condanne e un'assoluzione. 'Nostro figlio poteva essere salvato' - 78Annina : RT @Alessandra_512: In un mondo in cui una ke sta abortendo si fa fare il servizio fotografico in sala parto e poi con il bimbo morto in br… -