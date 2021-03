Biden tra vecchi e nuovi approcci in America Latina (Di venerdì 5 marzo 2021) Joe Biden si sta impegnando a capovolgere le decisioni di Donald Trump. Eppure alcuni gesti sono simbolici o improduttivi. Altri ricalcano l’approccio di precedenti inquilini della Casa Bianca, confermando che, malgrado il colore dello schieramento, in politica estera i presidenti statunitensi sono proclivi a riprodurre una mentalità comune. Rimane l’interrogativo se si riuscirà ad andare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 5 marzo 2021) Joesi sta impegnando a capovolgere le decisioni di Donald Trump. Eppure alcuni gesti sono simbolici o improduttivi. Altri ricalcano l’o di precedenti inquilini della Casa Bianca, confermando che, malgrado il colore dello schieramento, in politica estera i presidenti statunitensi sono proclivi a riprodurre una mentalità comune. Rimane l’interrogativo se si riuscirà ad andare InsideOver.

francescocosta : Tra meno di un’ora ci sarà il primo discorso di Trump dopo l’insediamento di Biden. Qualsiasi cosa dirà, sarà una g… - sehoujou : RT @ChuckieeTheDoll: @ItaliaViva Minchia, vedo che tra tutti nessuno propone di legalizzare la cannabis. Certo che siete proprio dei purita… - AntonioBergami4 : RT @lavitadavivere1: Edificio di uffici di 110 piani, polverizzato in polvere in 10 secondi perché un aereo ci è andato dentro? ( Tra l'al… - MaMaurizi9 : RT @lavitadavivere1: Edificio di uffici di 110 piani, polverizzato in polvere in 10 secondi perché un aereo ci è andato dentro? ( Tra l'al… - AquileDel : RT @lavitadavivere1: Edificio di uffici di 110 piani, polverizzato in polvere in 10 secondi perché un aereo ci è andato dentro? ( Tra l'al… -