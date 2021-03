Biathlon | risultati staffetta maschile Nove Mesto 2021 | domina la Germania | Italia settima

(Di venerdì 5 marzo 2021) Lavince ladi, tappa valida per la Coppa del Mondo 2020/di. Garata in lungo e in largo dalla compagine tedesca, che ha dovuto usare appena cinque ricariche ed è stata al comando dall’inizio alla fine. Grande soddisfazione per Lesser, Doll, Peiffer e Nawrath, che riportano laalla vittoria dopo una lunga assenza. A completare il podio la Russia, secondo a +1:21.7, e la Norvegia, che nonostante una quantità molto elevata di errori riesce ad ottenere la medagli di bronzo. 1:33.2 il ritardo dalla vetta. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA Solol’, protagonista di un prestazione piuttosto deludente. Ben 15 le ...

Nove Mesto , 4 marzo 2021 - Un esperimento tanto atteso e finalmente arrivato: l'Italia delscopre la miglior versione della staffetta femminile, mai così vicina al podio come in questa prima gara post - Mondiale . Il quartetto azzurro ha cambiato schieramento tattico con Lisa ...Pokljuka , 20 febbraio 2021 - Altro giro, altra vittoria: la Norvegia quasi imbattibile nelle prove a squadre di questi Mondiali di, dove solamente la staffetta mista singola non ha portato la medaglia d'oro. Il quartetto composto da Laegreid , i fratelli Boe e Christiansen ha dominato sin dalla prima frazione ...RISULTATI - Biathlon, l'ordine di arrivo e la classifica della staffetta maschile di Nove Mesto 2021: domina la Germania, Italia settima.L'Italia in corsa per il podio fino all'ultimo poligono, poi chiude in settima posizione. Vittoria per le svedesi ...