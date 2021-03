Biathlon oggi | staffetta uomini Nove Mesto | orario | tv | programma | streaming | pettorali

(Di venerdì 5 marzo 2021) A due settimane dalla fine dei Mondiali, la Coppa del Mondo 2020-2021 diriapre i battenti per l’ultimo trittico, che vedrà gli atleti impegnati due volte in Repubblica Ceca prima del grande show finale in Svezia. Il primo dei weekend ana Morave si è aperto ieri con le donne, mentrealle 15:20 toccherà agliaprire il propriocon l’ultimadella stagione. L’Italia ha deciso di schierare lo stesso quartetto che ha rischiato di giocarsi la medaglia negli scorsi Mondiali, per cui il quartetto sarà composto da Didier Bionaz, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel e Dominik Windisch. Anche in questo caso, e forse anche di più, le aspettative sono alte e certamente le porte verso la top-3 sono aperte in caso di prestazione di alto ...

DarioProietti1 : RT @GDF: #Fiammegialle: sport invernali #biathlon Campionati mondiali giovani Obertilliach (Austria) ancora una medaglia per la Fiamma Gial… - infoitsport : Biathlon oggi, staffetta donne Nove Mesto: orario, tv, programma, streaming, pettorali - 80yeye80 : RT @Quelchepassa: #NMNM21 Dopo i mondiali oggi riprende la coppa del mondo di biathlon. Mancano 3 weekend alla fine e le coppe generali s… - Quelchepassa : #NMNM21 Dopo i mondiali oggi riprende la coppa del mondo di biathlon. Mancano 3 weekend alla fine e le coppe gene… - franconemarisa : RT @GDF: #Fiammegialle: sport invernali #biathlon Campionati mondiali giovani Obertilliach (Austria) ancora una medaglia per la Fiamma Gial… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon oggi

Nove Mesto , 4 marzo 2021 - Un esperimento tanto atteso e finalmente arrivato: l'Italia delscopre la miglior versione della staffetta femminile, mai così vicina al podio come in questa prima gara post - Mondiale . Il quartetto azzurro ha cambiato schieramento tattico con Lisa ...... fresco di argento ai mondiali giovanili di, quasi a fare un dispetto a Pietro, il babbo ... Tanta roba, si potrebbe dire col linguaggio dei giovani d'Italia sesta nella staffetta di Nove Mesto. Michela Carrara ha tenuto un buon ritmo nella parte finale, ma è stata battuta in volata da Norvegia e Stati Uniti, finendo sesta a 40?1 dalla Svezia, che h ...L'Italia in corsa per il podio fino all'ultimo poligono, poi chiude in settima posizione. Vittoria per le svedesi ...