Biathlon, l'Italia si scioglie sul finale ma è di bronzo nella staffetta femminile youth dei Mondiali di Obertilliach 2021. Oro alla Francia (Di venerdì 5 marzo 2021) Conclusione amarissima per il settore femminile italiano nei Mondiali giovanili 2021 di Biathlon a Obertilliach, categoria youth. La staffetta azzurra composta da Martina Trabucchi, Sara Scattolo e Linda Zingerle aveva disputato una prova perfetta sino all'ultimo poligono, arrivando in testa con margine e pronta a portarsi a casa il primo oro iridato della storia azzurra in questo format. Proprio sul più bello però la figlia d'arte altoatesina ha avuto un cedimento netto e totalmente inaspettato, chiudendo solamente due bersagli con gli otto colpi a disposizione e sprofondando in quella che comunque alla fine è restata la terza posizione. Un grandissimo peccato per questo finale che tuttavia non può sminuire gli importanti segnali ...

