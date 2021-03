Berlino 2021: l'Orso d'Oro a Bad Luck Banging or Loony Porn di Radu Jude (Di venerdì 5 marzo 2021) L'Orso d'Oro di Berlino 2021 va a Bad Luck Banging or Loony Porn di Radu Jude, mentre il giapponese il Wheel of Fortune and Fantasy si porta a casa il Gran Premio della Giuria, We di Alice Diop trionfa in Encounters. L'edizione virtuale del Festival di Berlino 2021 si conclude con la conquista dell'Orso d'Oro da parte del regista rumeno Radu Jude con il suo Bad Luck Banging or Loony Porn. Al centro del film un'insegnante di scuola la cui carriera e la sua reputazione sono in pericolo dopo che un sex tape personale finisce su su Internet. Costretta a incontrare i genitori dei suoi alunni ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021) L'd'Oro diva a Badordi, mentre il giapponese il Wheel of Fortune and Fantasy si porta a casa il Gran Premio della Giuria, We di Alice Diop trionfa in Encounters. L'edizione virtuale del Festival disi conclude con la conquista dell'd'Oro da parte del regista rumenocon il suo Bador. Al centro del film un'insegnante di scuola la cui carriera e la sua reputazione sono in pericolo dopo che un sex tape personale finisce su su Internet. Costretta a incontrare i genitori dei suoi alunni ...

fattoquotidiano : Yanis Varoufakis: “In pubblico è keynesiano, ma dietro le quinte seguirà le politiche di Berlino” [L'anticipazione… - solops : 2 film TorinoFilmLab premiati con l’Orso d’Argento al Festival del Cinema di Berlino - mikemoratinos : RT @Agenzia_Ansa: 'Bad Luck, banging or Loony Porn' del regista Radu Jude ha vinto l'Orso d'oro della #Berlinale. Lo ha reso noto il festiv… - Agenzia_Ansa : 'Bad Luck, banging or Loony Porn' del regista Radu Jude ha vinto l'Orso d'oro della #Berlinale. Lo ha reso noto il… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Bad Luck, banging or Loony Porn vince l'Orso D'Oro al Festival di Berlino -