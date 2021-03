(Di venerdì 5 marzo 2021)71. La giuria della sezioneShort della settantunesima edizione dell’Internationale Filmfestspiele Berlin (1 – 5 marzo 2021), composta da Basim Magdy, Christine A Maier e Sebastian Urzendowsky, ha assegnato i seguenti riconoscimenti: Chi sono idella71? Premio “Orso d’Oro” Miglior Cortometraggio“My Uncle Tudor” (“Nanu Tudor”) di Olga Lucovnicova (Belgio/Portogallo/Ungheria) Premio della Giuria “Orso d’Argento”“Day Is Done” (“Xia Wu Guo Qu Le Yi Ban”) di Zhang Dalei (Cina) Berlin Short Film Candidato agli European Film Awards“Easter Eggs” di Nicolas Keppens (Belgio/Francia/Olanda) Attribuiti anche i premi della sezione, dalla giuria composta da Jella Haase, Mees Peijnenburg e Melanie Waelde: Gran Premio Miglior Film ...

Gran Premio Miglior Film

... la giuria della settantunesimaha dimostrato di non essere per niente codina, visto che ... Un Orso d'oro sorprendente ma condivisibile, assegnato da una giuria di sei exdi Berlino ...... l'ungherese Ildikó Enyedi, la bosniaca Jasmila Zbanic e il nostro Gianfranco Rosi (tutti cineasti, in passato, dell'Orso d'oro). Di seguito l'elenco dei premi della2021 (da ...BERLINALE 71: I vincitori delle sezioni Generation e Shorts. Premiando con l'Orso d'oro l'opera del regista Radu Jude dal titolo difficilmente traducibile (l'originale Babardeala cu bucluc sau porno balamuc vuol dire più o meno Una catena di sfortune o follie p ...