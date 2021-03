Bergamo e Brescia Rinascere dopo il Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) Nel giorno in cui la Lombardia si scopre di un arancione più scuro, tendente al rosso, i sindaci di Bergamo e Brescia si sforzano di immaginare un futuro roseo scommettendo sul 2023, quando le due città, insieme, saranno Capitale italiana della Cultura. Un titolo che rappresenta un’occasione di rilancio non solo culturale, avvertono Gori e Del Bono. I primi cittadini usano volutamente parole come «rinascita» e «sviluppo» per indicare un’opportunità da non lasciarsi scappare. Se da un lato fa specie sentire parlare del futuro che verrà quando ancora si combatte contro un nemico invisibile, teatri e cinema sono chiusi da un anno e i musei aprono a singhiozzo, dall’altro immaginare una ripartenza regala speranza. Il percorso parte in discesa, perché il titolo è acquisito, non c’è gara. Il Parlamento ha deciso l’assegnazione congiunta del riconoscimento ... Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 5 marzo 2021) Nel giorno in cui la Lombardia si scopre di un arancione più scuro, tendente al rosso, i sindaci disi sforzano di immaginare un futuro roseo scommettendo sul 2023, quando le due città, insieme, saranno Capitale italiana della Cultura. Un titolo che rappresenta un’occasione di rilancio non solo culturale, avvertono Gori e Del Bono. I primi cittadini usano volutamente parole come «rinascita» e «sviluppo» per indicare un’opportunità da non lasciarsi scappare. Se da un lato fa specie sentire parlare del futuro che verrà quando ancora si combatte contro un nemico invisibile, teatri e cinema sono chiusi da un anno e i musei aprono a singhiozzo, dall’altro immaginare una ripartenza regala speranza. Il percorso parte in discesa, perché il titolo è acquisito, non c’è gara. Il Parlamento ha deciso l’assegnazione congiunta del riconoscimento ...

MarioRo22315926 : RT @LaStampa: Brescia come Bergamo un anno fa: lo scandalo della mancata chiusura - LaStampa : Brescia come Bergamo un anno fa: lo scandalo della mancata chiusura - Raindog2704 : @Hazydavey38 Noi a Brescia e Bergamo non ci facciamo mancare nulla. Per fortuna abbiamo Bertolaso già in zona. - agilex2 : Brescia come Bergamo un anno fa: lo scandalo della mancata chiusura. 'L’analisi e i grafici che dimostrano che cosa… - TafuroPaolo : @SkyTG24 @toniacart Vogliamo mettere anche gli imbecilli tifosi di squadre che si riuniscono ai bordi dello stadio… -