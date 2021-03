Bergamo | “Da 2 accessi a settimana a 10 al giorno” | cresce la pressione al pronto soccorso

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Numeri da terza ondata? Non saprei, ma sicuramente cominciano a essere numeri importanti”. Fabio Pezzoli, direttore sanitario del Papa Giovanni, parla così dell’attuale situazione all’ospedale dilegata al Covid-19. “Prendiamo l’esempio del: fino a quindici giorni fa si presentavano due o tre persone a– spiega – adesso dieci o undici al. Oggi (ieri per chi legge, ndr) sono arrivate cinque persone provenienti dalla Bergamasca, altre sei da fuori provincia”. Dottore, ci aggiorna anche sui ricoveri Covid al Papa Giovanni? Allo stato attuale abbiamo 102 pazienti, 75 nei reparti ordinari e 27 in terapia intensiva. Quanti erano a novembre, durante il picco della seconda ondata? All’incirca 230, una parte di questi provenienti da altre province e seguiti negli spazi ...

