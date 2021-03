Benno Neumair, in attesa delle relazioni dei periti (Di venerdì 5 marzo 2021) Mentre si attende il 30 marzo per le relazioni dei periti, Benno Neumair chiede di essere ascoltato dai magistrati per dare la sua versione dei fatti. Come già riportato dalla stampa, nei giorni scorsi sono stati trovati nel fiume dei moschettoni e delle corde, compatibili con gli attrezzi che Benno utilizzava per le sue arrampicate. Gli indizi, dunque, sembrano andare sempre nello stesso senso: Benno ha ucciso i genitori e li ha gettati nel fiume. Intanto, gli inquirenti stanno però accantonando la prima ipotesi secondo la quale Benno avrebbe ucciso i genitori per poi lasciare i loro corpi senza vita nella villetta ed uscire. Secondo l’accusa, sarebbe stato troppo rischioso lasciare lì i due cadaveri, poiché qualche parente poteva recarsi nella ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Mentre si attende il 30 marzo per ledeichiede di essere ascoltato dai magistrati per dare la sua versione dei fatti. Come già riportato dalla stampa, nei giorni scorsi sono stati trovati nel fiume dei moschettoni ecorde, compatibili con gli attrezzi cheutilizzava per le sue arrampicate. Gli indizi, dunque, sembrano andare sempre nello stesso senso:ha ucciso i genitori e li ha gettati nel fiume. Intanto, gli inquirenti stanno però accantonando la prima ipotesi secondo la qualeavrebbe ucciso i genitori per poi lasciare i loro corpi senza vita nella villetta ed uscire. Secondo l’accusa, sarebbe stato troppo rischioso lasciare lì i due cadaveri, poiché qualche parente poteva recarsi nella ...

