Beatrice Venezi | «Direttrice d’orchestra? Meglio direttore» Scoppia il dibattito sui social

Beatrice Venezi: «Direttrice d'orchestra? Meglio direttore». Scoppia il dibattato sui social (Di sabato 6 marzo 2021) Ci pensa Beatrice Venezi alla quarta serata a riportare la tradizione delle polemiche che accompagnano Sanremo. Monta sui social il dibattito sulla Direttrice d'orchestra, la più giovane tra le italiane, che ha accompagnato in finale le Nuove proposte, con la vittoria di Gaudiano. Venezi è stata accolta da Amadeus sul palco dell'Ariston chiarendo da subito che gradisce più essere definita «direttore». Il termine «Direttrice», secondo Venezi non definisce con precisione il suo mestiere, anche perché «c'è una storia dietro» quel nome: «Io sono un direttore d'orchestra, non una Direttrice d'orchestra. Quello che conta per me è il talento e la ...

