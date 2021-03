Beatrice Venezi a Sanremo: "Direttrice d'orchestra? No, chiamatemi 'direttore'" (Di sabato 6 marzo 2021) Beatrice Venezi, 31 anni, è la più giovane in Europa a dirigere un’orchestra. È stata lei ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston nella quarta serata del Festival per premiare il vincitore delle Nuove Proposte. Presentandola, il conduttore ha detto: “Quando ci siamo incontrati a Sanremo Giovani lei mi ha chiesto di essere chiamata ‘direttore d’orchestra’ e non ‘Direttrice’“. E Venezi ha confermato, spiegando: “Per me contano altre cose: la preparazione, il modo in cui si fanno le cose. La mia professione ha un nome che è ‘direttore d’orchestra’”. Immediate le reazioni social: molti utenti non hanno apprezzato, altri hanno condiviso la sua scelta. “Beatrice Venezi spazza via ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021), 31 anni, è la più giovane in Europa a dirigere un’. È stata lei ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston nella quarta serata del Festival per premiare il vincitore delle Nuove Proposte. Presentandola, il conduttore ha detto: “Quando ci siamo incontrati aGiovani lei mi ha chiesto di essere chiamata ‘d’’ e non ‘’“. Eha confermato, spiegando: “Per me contano altre cose: la preparazione, il modo in cui si fanno le cose. La mia professione ha un nome che è ‘d’’”. Immediate le reazioni social: molti utenti non hanno apprezzato, altri hanno condiviso la sua scelta. “spazza via ...

