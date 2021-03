"Basta chiedersi 'dov'è Bugo', mi sono rotto. Sono qui, mi sono solo allontanato dalla pazzia" (Di venerdì 5 marzo 2021) “Leggo di tutto su di me, ora mi sono rotto”. È lo sfogo di Bugo attraverso un duro post in cui mette sott’accusa i giornalsti. “Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perche’ e’ da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la liberta’ di parola, e’ un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta piu’ di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar. sono qui al Festival per parlare di musica. Lo so che e’ un anno difficile per tutti e fare un disco e’ un lavoro delicato, soprattutto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) “Leggo di tutto su di me, ora mi”. È lo sfogo diattraverso un duro post in cui mette sott’accusa i giornalsti. “Ciao ragazzi, partofine dicendo che mi. Lo dico perche’ e’ da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la liberta’ di parola, e’ un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta piu’ di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar.qui al Festival per parlare di musica. Lo so che e’ un anno difficile per tutti e fare un disco e’ un lavoro delicato, soprattutto ...

BufalaBufla : @Spicci3 @alebezza Certo, ad una lettura superficiale sarà così. Certo basterebbe chiedersi perché nemmeno in Franc… - ViveNellaFarina : La prima cosa è non chiedersi come fa. Lo si fa e basta. Io guardo gente random in giro e ci parlo, a caso. Le prim… - VIGELLI : @cchiaruttini @fabiospes1 @CarloCalenda Esca da questa visione, bisogna allargare la visuale, siamo andati avanti b… - Mutamentis : @ricpuglisi Chiedersi se il Problema sia il Ministro o il CTS è un po' come domandarsi dell'uovo o della gallina. A… - nuv_mon57 : RT @niforcheri: @GiuseppePalma78 ma anche tu con sti vaccini???? E basta. Si cura, basta curarlo, non solo, alcuni non si ammalano mai, ba… -