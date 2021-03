Basket: Nazionale A, Bucchi con Galbiati e Fois nello staff tecnico azzurro (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Pallacanestro, determinata a perseguire l'obiettivo della qualificazione olimpica, comunica di aver acquisito, su proposta del Ct Meo Sacchetti e d'intesa con il direttore generale del Settore Squadre Nazionali Salvatore Trainotti, la disponibilità dei coach Piero Bucchi, Paolo Galbiati e Riccardo Fois per completare con Emanuele Molin lo staff della Nazionale che parteciperà al Torneo Preolimpico in programma a Belgrado dal 29 giugno. La Fip ringrazia i coach Massimo Maffezzoli e Paolo Conti per la professionalità e la disponibilità profusa negli anni di proficua collaborazione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Pallacanestro, determinata a perseguire l'obiettivo della qualificazione olimpica, comunica di aver acquisito, su proposta del Ct Meo Sacchetti e d'intesa con il direttore generale del Settore Squadre Nazionali Salvatore Trainotti, la disponibilità dei coach Piero, Paoloe Riccardoper completare con Emanuele Molin lodellache parteciperà al Torneo Preolimpico in programma a Belgrado dal 29 giugno. La Fip ringrazia i coach Massimo Maffezzoli e Paolo Conti per la professionalità e la disponibilità profusa negli anni di proficua collaborazione.

