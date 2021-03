Basket femminile: Ragusa costretta all’overtime, ma batte Empoli e raggiunge Venezia in semifinale di Coppa Italia 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Splendido quarto di finale, quello appena terminato alla Segafredo Arena di Bologna per la Coppa Italia femminile. La Passalacqua Ragusa si vede obbligata a giocare l’overtime da un’USE Scotti Rosa Empoli di grandissima qualità. 90-80 il risultato finale, frutto di un match di ottimo livello per quanto visto in campo. Le siciliane sfideranno la Reyer Venezia in semifinale, mentre l’altra sfida sarà tra Famila Schio e Virtus Bologna, che non giocherà questa sera a seguito della nota rinuncia del Geas dopo un caso di Covid-19 nello staff a contatto con la squadra. Va ricordato che le semifinali si giocheranno non domani, ma domenica, con la finale di scena lunedì. Per Ragusa 31 punti di Isabelle Harrison, sempre più incisiva col passare dei minuti, 18 ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Splendido quarto di finale, quello appena terminato alla Segafredo Arena di Bologna per la. La Passalacquasi vede obbligata a giocare l’overtime da un’USE Scotti Rosadi grandissima qualità. 90-80 il risultato finale, frutto di un match di ottimo livello per quanto visto in campo. Le siciliane sfideranno la Reyerin, mentre l’altra sfida sarà tra Famila Schio e Virtus Bologna, che non giocherà questa sera a seguito della nota rinuncia del Geas dopo un caso di Covid-19 nello staff a contatto con la squadra. Va ricordato che le semifinali si giocheranno non domani, ma domenica, con la finale di scena lunedì. Per31 punti di Isabelle Harrison, sempre più incisiva col passare dei minuti, 18 ...

