Basket, Eurolega 2021: l'Olimpia Milano vede i playoff, ma occhio al calendario (Di venerdì 5 marzo 2021) l'Olimpia Milano ha da poco sbancato Kaunas, conquistando una vittoria importantissima in ottica qualificazione ai playoff di Eurolega. Il successo con lo Zalgiris ha proiettato la squadra di Messina nuovamente al secondo posto della classifica e soprattutto ha permesso a Milano di costruire un vantaggio significativo sulla nona in classifica. Milano è alla pari del CSKA Mosca con 36 punti (18 vittorie), con tre successi in più proprio dello Zalgiris ed eventualmente anche del Baskonia, che dovrà giocare stasera il suo match della ventottesima giornata. Una situazione sicuramente molto favorevole per l'Armani Exchange, ma nulla è ancora fatto per la qualificazione ai playoff, visto che la classifica resta cortissima e Milano vivrà ancora alcuni scontri ...

