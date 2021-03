Baristi e camerieri ripiegano sull’agricoltura | ma poi mollano perché troppo faticoso

Leggi su dire

(Di venerdì 5 marzo 2021) BOLOGNA – Baristi, camerieri, lavoratori del turismo rimasti senza lavoro a causa della pandemia hanno trovato impiego lo scorso anno in agricoltura, ribaltando il rapporto tra lavoratori italiani e stranieri: da un italiano su dieci, si è passati a sei occupati su dieci nel 2020, complice anche la chiusura delle frontiere che ha bloccato i tradizionali arrivi degli stagionali da oltre confine. E, però, ”la terra è bassa’ e lavorare nei campi e in agricoltura è faticoso. “Siamo pronti anche quest’anno a dare un impiego a chi ha perso il lavoro, disoccupati e inoccupati dei settori più colpiti dalla crisi pandemica come turismo, commercio e ristorazione, in una prospettiva a medio o lungo termine, seguendo l’iter di formazione necessario”, assicura il presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna, Marcello Bonvicini, nei giorni in cui prende il via la campagna agricola, partita un po’ in anticipo rispetto alle annate precedenti grazie alle condizioni meteo favorevoli.