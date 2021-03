LaGazzettaWeb : Bari, sparò per vendicare morte del figlio: boss Montani condannato a 12 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Bari sparò

, boss Montani torna in cella:per vendicare morte del figlio Il 55enne, che aveva scontato 18 anni di carcere, torna in cella per un agguato avvenuto un anno faUn po' di Puglia si è affacciata già all'inizio della prima serata di Sanremo 2021. Non solo perché il primo a esibirsi in assoluto, fra le Nuove Proposte, è stato Gaudiano , artista originario di ...