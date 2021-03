Barcellona, Koeman: “Vedo un’atmosfera positiva nello spogliatoio. I tifosi sono felici” (Di venerdì 5 marzo 2021) L'allenatore del Barcellona, mister Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato che vedrà i catalani opposti all'Osasuna: "Una cosa che mi rende orgoglioso è l'atmosfera che si sta respirando all'interno del gruppo e dello spogliatoio, è importante che sia così. Grazie ai cambiamenti che abbiamo apportato alla squadra, oggi Vedo i ragazzi credere maggiormente in se stessi. L'altro giorno quando ho visto la squadra festeggiare i gol dopo la partita sono stato veramente felice. Noto la gioia della gente quando mi ferma per strada e mi fa i complimenti. Credo che il peggio sia ormai alle spalle e i tifosi sono felici. I giocatori devono avere sempre il morale alto e devono godersi più notti come quella contro il ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 marzo 2021) L'allenatore del, mister Ronaldha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato che vedrà i catalani opposti all'Osasuna: "Una cosa che mi rende orgoglioso è l'atmosfera che si sta respirando all'interno del gruppo e dello, è importante che sia così. Grazie ai cambiamenti che abbiamo apportato alla squadra, oggii ragazzi credere maggiormente in se stessi. L'altro giorno quando ho visto la squadra festeggiare i gol dopo la partitastato veramente felice. Noto la gioia della gente quando mi ferma per strada e mi fa i complimenti. Credo che il peggio sia ormai alle spalle e i. I giocatori devono avere sempre il morale alto e devono godersi più notti come quella contro il ...

ItaSportPress : Barcellona, Koeman: 'Vedo un'atmosfera positiva nello spogliatoio. I tifosi sono felici' - - ItaSportPress : Il nuovo Barcellona di Koeman 'taglia' Griezmann: il francese può partire... a metà prezzo - - AntoCefalu : Il Barcellona ribalta il 2-0 dell’andata e si prende un posto in finale di Copa del Rey. Una stagione nerissima pot… - repubblica : Barcellona, Bartomeu fuori dal carcere: ''E' in libertà condizionata'': L'ex presidente blaugrana ed il suo ex cons… - apetrazzuolo : BARCELLONA - Koeman: 'La mia motivazione è la stessa sin dal primo giorno' -