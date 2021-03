Barbara D’Urso snobba Sanremo? Lei interviene e spiega tutto | “Avevo da fare…” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 5 marzo 2021) In queste ore sta impazzando sul web la notizia secondo cuiavrebbeto il Festival diper festeggiare il trionfo di ascolti di Pomeriggio 5. In molti hanno cominciato ad accusare la donna di non aver guardato la prima puntata del festival in quanto ostile alla competizione canora. Dopo gli innumerevoli commenti che si sono susseguiti, Lady Cologno ha fatto un intervento su Instagram nel quale ha chiarito tutta la situazione. Nel parlare della vicenda, poi, ha lasciato trapelare anche un’indiscrezione sulla sua vita privata. Ecco perchénon ha guardatoavrebbetoproprio nella puntata d’esordio. Coloro i quali la seguono ...