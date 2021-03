Barbara D’Urso “Domenica Vintage” la novità che strizza l’occhio (Di venerdì 5 marzo 2021) Barbara D’Urso non lascia, anzi… raddoppia. Mediaset e la stessa showgirl hanno infatti annunciato, praticamente in contemporanea con la decisione della medesima azienda di chiudere con diverse puntate di anticipo lo show serale della Domenica “Live-Non è la D’Urso”, l’allungamento di “Domenica Live”. Il contenitore della Domenica pomeriggio, infatti, tornerà entro poche settimane ad essere il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 5 marzo 2021)non lascia, anzi… raddoppia. Mediaset e la stessa showgirl hanno infatti annunciato, praticamente in contemporanea con la decisione della medesima azienda di chiudere con diverse puntate di anticipo lo show serale della“Live-Non è la”, l’allungamento di “Live”. Il contenitore dellapomeriggio, infatti, tornerà entro poche settimane ad essere il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

