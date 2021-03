Avvocati, caos all’Ordine di Santa Maria C.V.: si dimette presidente, Commissariamento vicino (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Si dimette Adolfo Russo, presidente dell’ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Una decisione, quella di Russo, che prende atto della “situazione di stallo e di assoluta ingovernabilità del Consiglio dell’ordine”, e che certifica la crisi irreversibile dell’organo amministrativo degli Avvocati, che a questo punto dovrebbe essere commissariato. Una crisi aperta dalla scelta di tre consiglieri dell’Ordine, facenti parte della lista di maggioranza, di dimettersi in tempo utile per potersi poi ricandidare alle elezioni del 2023; a questa scelta hanno reagito i consiglieri di minoranza, che hanno deciso di disertare le riunioni, bloccando di fatto ogni attività ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCapua Vetere (Ce) – SiAdolfo Russo,dell’ordine deglidiCapua Vetere. Una decisione, quella di Russo, che prende atto della “situazione di stallo e di assoluta ingovernabilità del Consiglio dell’ordine”, e che certifica la crisi irreversibile dell’organo amministrativo degli, che a questo punto dovrebbe essere commissariato. Una crisi aperta dalla scelta di tre consiglieri dell’Ordine, facenti parte della lista di maggioranza, dirsi in tempo utile per potersi poi ricandidare alle elezioni del 2023; a questa scelta hanno reagito i consiglieri di minoranza, che hanno deciso di disertare le riunioni, bloccando di fatto ogni attività ...

