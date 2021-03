Avellino, Braglia alza la guardia: “Guai a sottovalutare la Paganese” (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Ultimamente stanno esprimendo un buon calcio. Abbiamo molto rispetto dell’avversario che dovrà essere affrontato, come sempre, al massimo delle nostre possibilità. Soltanto con il giusto atteggiamento, andando a pressare gli avversari e cercando il palleggio a centrocampo, potremo ottenere un buon risultato”. Così Piero Braglia, tecnico dell’Avellino, alla vigilia del match interno con la Paganese. Trainer che è tornato sulla sfida con il Catanzaro contornata da polemiche: “Può darsi che il gol di Bernardotto fosse in fuorigioco, anche se per stabilirlo servirebbe una visuale più ampia. Ma è anche vero che sull’occasione capitata a Curiale, sulla quale Pane è stato superlativo, poteva ugualmente esserci fuorigioco, così come la gomitata di Scognamillo su D’Angelo poteva ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ultimamente stanno esprimendo un buon calcio. Abbiamo molto rispetto dell’avversario che dovrà essere affrontato, come sempre, al massimo delle nostre possibilità. Soltanto con il giusto atteggiamento, andando a pressare gli avversari e cercando il palleggio a centrocampo, potremo ottenere un buon risultato”. Così Piero, tecnico dell’, alla vigilia del match interno con la. Trainer che è tornato sulla sfida con il Catanzaro contornata da polemiche: “Può darsi che il gol di Bernardotto fosse in fuorigioco, anche se per stabilirlo servirebbe una visuale più ampia. Ma è anche vero che sull’occasione capitata a Curiale, sulla quale Pane è stato superlativo, poteva ugualmente esserci fuorigioco, così come la gomitata di Scognamillo su D’Angelo poteva ...

