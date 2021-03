Avanti un altro | nuova edizione | news | cast e misure anti covid

Leggi su solodonna

(Di venerdì 5 marzo 2021) Da lunedì 8 marzo, su Canale 5, alle 18.45, andrà in onda lastagione di “un!” condotto come sempre da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Torneranno anche i personaggi più amati del mitico Salottino. Il quiz preserale di Mediaset, esportato in tutto il mondo, festeggia i suoi primi dieci anni. Lunedì 8 marzo, alle ore 18.45, su Canale 5, torna “un!”, condotto da Articolo completo: dal blog SoloDonna