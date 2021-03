Autostrada Messina Palermo | sequestrati 22 cavalcavia | quattro indagati “Condizioni critiche e rischio crollo”

Agenzia_Ansa : Il gip di Barcellona Pozzo di Gotto ha ordinato il sequestro preventivo di ventidue cavalcavia a rischio crollo che… - SkyTG24 : Sequestrati 22 cavalcavia a rischio crollo su autostrada A20 Messina-Palermo - monika_mazurek : ??Sequestrati 22 #cavalcavia lungo la A20 #Palermo #Messina: rischio crollo. #BarcellonaPozzodiGotto #autostrada - MeridionaleASud : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Sequestrati 22 cavalcavia a rischio lungo l'autostrada A20 Messina Palermo - - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il gip di Barcellona Pozzo di Gotto ha ordinato il sequestro preventivo di ventidue cavalcavia a rischio crollo che ricad… -

Ventidue cavalcavia a rischio crollo sull'A20- Palermo: per questa ragione le infrastrutture sono state sequestrate su apposita ordinanza del gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Salvatore Pugliese. Una ...PALERMO - Un'auto con una donna e suo figlio a bordo è caduta dal viadotto all'altezza dello svincolo di Buonfornello sull'Palermo - Catania, vicino alla diramazione per. La donna è in gravissime condizioni e prima di essere trasportata in ospedale in elisoccorso ha detto che con lei c'era il figlio che ...PALERMO – Un’auto con una donna e suo figlio a bordo è caduta dal viadotto all’altezza dello svincolo di Buonfornello sull’autostrada Palermo-Catania, vicino alla diramazione per Messina. La donna è i ...E' successo nella zona dell'Agglomerato industriale, all'altezza della diramazione per Messina. L'automobilista era a bordo di una Panda, che è precipitata da oltre dieci metri di altezza. Ora si trov ...