Aurora Ramazzotti gela i suoi fan | “Ho una brutta notizia” – VIDEO

valentina12_sof : Voglio rinascere Aurora Ramazzotti #tzvip - peppe844 : #tzvip #gfivip Tommaso Zorzi senza freni a Verissimo: rivelazioni inaspettate su Giulia Salemi e Aurora Ramazzotti - GossipItalia3 : Tommaso Zorzi senza freni a Verissimo: rivelazioni inaspettate su Giulia Salemi e Aurora Ramazzotti… - epiclove_ : RT @cleoliv24: @MediasetTgcom24 Ma poi uno che ha litigato con Aurora Ramazzotti perché lei ha preferito “andare al funerale della nonna d… - ilragazzoluna : RT @cleoliv24: @MediasetTgcom24 Ma poi uno che ha litigato con Aurora Ramazzotti perché lei ha preferito “andare al funerale della nonna d… -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

, gag sui social che spaventa i fan: 'Ho una brutta notizia da darvi'è nota soprattutto per essere la figlia di Michelle Hunziker e Erosma, in questi ...Dopo alcune incomprensioni, sembra invece essersi ricucito il rapporto con l'amica: "Conabbiamo chiarito, appena sarà possibile abbiamo tanta voglia di reiniziare a viverci ...Tommaso Zorzi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, si è scagliato contro le ex gieffine Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.Tommaso Zorzi senza freni a Verissimo: rivelazioni choc su Giulia Salemi e Aurora Ramazzotti. Fan completamente senza parole ...