Audi e-tron GT | la prova sul ghiaccio della granturismo elettrica

trong>Audi

trong>Audi

Leggi su wired

(Di venerdì 5 marzo 2021) Provo sempre una certa riverenza verso un’auto nuova, soprattutto se è animata da 646 cavalli come la nuovatrong> e-GT. Questa volta, oltre a tanta potenza, si aggiunge un’ulteriore emozione: il tracciato dicompletamente ghiacciato. Così, farsi prendere dal timore è davvero un attimo. In occasioneprimaalla stampasua nuovatrong> ha ottenuto il permesso di disegnare sul lago ghiacciato di Misurina una replica in scala del mitico circuito del Nurburgring. Lago di Misurina ghiacciato con replica, in scala, del mitico circuito del NürburgringErano più di 10 anni che le autorità non davano il permesso di guidare sul lago ...