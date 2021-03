Attenzione allo spazzolino da denti: quali batteri ci sono davvero sulle setole (Di venerdì 5 marzo 2021) Se siete facilmente impressionabili, forse non siete pronti a scoprire cosa si nasconde realmente tra le setole del vostro spazzolino da denti. Un recente studio della Quinnipiac University ha infatti rilevato qualcosa di davvero inquietante, che la comunità scientifica sospettava fin dagli anni Venti del Novecento… Ebbene, il sospetto c’era da decenni, ma adesso a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 5 marzo 2021) Se siete facilmente impressionabili, forse non siete pronti a scoprire cosa si nasconde realmente tra ledel vostroda. Un recente studio della Quinnipiac University ha infatti rilevato qualcosa diinquietante, che la comunità scientifica sospettava fin dagli anni Venti del Novecento… Ebbene, il sospetto c’era da decenni, ma adesso a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Santippe2 : RT @PastoreFrance: Attenzione! La politica e stagnante. La Sinistra è la allo sbando e l'UE sta per crollare. Se qualcuno, credibile, si ap… - s_piumarta : @JacopoFortino @NicoEsp72 Ahahah vero! Massima attenzione allo spot #timmaginisevinco - kisskissnapoli : Nicola Berti: 'Siamo in fuga, ma non ditelo a nessuno... Credo allo #Scudetto, ma attenzione alla gara con l'Atalan… - PastoreFrance : Attenzione! La politica e stagnante. La Sinistra è la allo sbando e l'UE sta per crollare. Se qualcuno, credibile,… - manuelcatt : @ladradifiori Attenzione allo stomaco ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione allo Comune e Salernitana, palla al centro: incontro per la convenzione d'uso dello stadio Arechi Il nodo E' rappresentato dall'assenza di pubblico allo stadio. Sugli introiti del botteghino, ... La Salernitana, a propria volta, guarda con molta attenzione alla gestione del manto erboso. Fin qui, ...

Il ricordo di Idy Diene a 3 anni dall'omicidio ... l'assessore allo Sport, alle Politiche giovanili, all'Immigrazione e alla Lotta alla solitudine ... È anche un richiamo importante a tenere sempre alta l'attenzione verso ogni forma di intolleranza e di ...

Nicola Berti: “Credo allo scudetto ma attenzione all’Atalanta…” alfredopedulla.com Il nodo E' rappresentato dall'assenza di pubblicostadio. Sugli introiti del botteghino, ... La Salernitana, a propria volta, guarda con moltaalla gestione del manto erboso. Fin qui, ...... l'assessoreSport, alle Politiche giovanili, all'Immigrazione e alla Lotta alla solitudine ... È anche un richiamo importante a tenere sempre alta l'verso ogni forma di intolleranza e di ...