Atletica, Larissa Iapichino: che carattere! Guizzo all’ultimo salto: è in finale agli Europei con Laura Strati (Di venerdì 5 marzo 2021) Larissa Iapichino vola in finale nel salto in lungo agli Europei Indoor 2021 di Atletica leggera e lo fa sfoderando tutta la sua grinta quando era con le spalle al muro, vicinissima a una clamorosa eliminazione. La figlia di Fiona May, presentatasi a Torun (Polonia) con la miglior prestazione mondiale stagionale (6.91 saltato tredici giorni fa ad Ancona, quando eguagliò il record italiano della mamma), aveva sofferto nelle battute iniziali del turno di qualificazione e i primi due salti erano stati ben al di sotto delle sue aspettative: 6.35 e 6.42 metri. La 18enne, alla sua prima uscita con la Nazionale maggiore e al debutto in un contesto di questo calibro, era in quel momento fuori dalle qualificate all’atto conclusivo, ma non ha tremato e ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021)vola innelin lungoIndoor 2021 dileggera e lo fa sfoderando tutta la sua grinta quando era con le spalle al muro, vicinissima a una clamorosa eliminazione. La figlia di Fiona May, presentatasi a Torun (Polonia) con la miglior prestazione mondiale stagionale (6.91 saltato tredici giorni fa ad Ancona, quando eguò il record italiano della mamma), aveva sofferto nelle battute iniziali del turno di qualificazione e i primi due salti erano stati ben al di sotto delle sue aspettative: 6.35 e 6.42 metri. La 18enne, alla sua prima uscita con la Nazionale maggiore e al debutto in un contesto di questo calibro, era in quel momento fuori dalle qualificate all’atto conclusivo, ma non ha tremato e ha ...

