Atletica, Europei indoor Torun 2021. Iapichino: “Felicissima per la finale, sono qui per imparare” (Di venerdì 5 marzo 2021) Larissa Iapichino ha parlato dopo la qualificazione in finale agli Europei di Torun 2021, nel corso della seconda giornata: “Nei primi due salti ho faticato molto, perciò ho dovuto indietreggiare in maniera significativa la rincorsa. sono davvero contenta di aver ottenuto la qualificazione all’ultimo salto. L’eliminazione era l’ultima cosa che desideravo, sono molto felice“. La giovane, che ha staccato il pass per la finale grazie ad un salto di 6.70, ha poi proseguito: “sono sempre in prima linea quando c’è da lottare per qualcosa, sono un animale da gara. I problemi avuti non mi preoccupano, oggi è stata dura anche per la campionessa del mondo. Oggi ho imparato molto ed è per questo che sono qui. ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Larissaha parlato dopo la qualificazione inaglidi, nel corso della seconda giornata: “Nei primi due salti ho faticato molto, perciò ho dovuto indietreggiare in maniera significativa la rincorsa.davvero contenta di aver ottenuto la qualificazione all’ultimo salto. L’eliminazione era l’ultima cosa che desideravo,molto felice“. La giovane, che ha staccato il pass per lagrazie ad un salto di 6.70, ha poi proseguito: “sempre in prima linea quando c’è da lottare per qualcosa,un animale da gara. I problemi avuti non mi preoccupano, oggi è stata dura anche per la campionessa del mondo. Oggi ho imparato molto ed è per questo chequi. ...

