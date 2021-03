Atletica, Europei Indoor: Iapichino, Strati e Bocchi volano in finale. Out Fabbri (Di venerdì 5 marzo 2021) A Torun (Polonia) proseguono gli Europei Indoor 2021 di Atletica leggera. La mattinata della seconda giornata di gare ha regalato un paio di sorrisi importanti all’Italia e una delusione. Larissa Iapichino si è qualificata alla finale del salto in lungo con la seconda misura del turno eliminatorio. Insieme a lei anche un’ottima Laura Strati (6.58, sesto posto). Eccellente prestazione di Tobia Bocchi, capace di qualificarsi alla finale del salto triplo. L’azzurro ha stampato un buon 16.40 metri al primo tentativo, successivamente avvicinato con la seconda prova (16.38) seguita da un terzo tentativo soltanto abbozzato (14.94). Il 23enne azzurro, quest’anno capace di spingersi fino a 16.89 metri, accede all’atto conclusivo e domenica (ore 10.50) potrebbe ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) A Torun (Polonia) proseguono gli2021 dileggera. La mattinata della seconda giornata di gare ha regalato un paio di sorrisi importanti all’Italia e una delusione. Larissasi è qualificata alladel salto in lungo con la seconda misura del turno eliminatorio. Insieme a lei anche un’ottima Laura(6.58, sesto posto). Eccellente prestazione di Tobia, capace di qualificarsi alladel salto triplo. L’azzurro ha stampato un buon 16.40 metri al primo tentativo, successivamente avvicinato con la seconda prova (16.38) seguita da un terzo tentativo soltanto abbozzato (14.94). Il 23enne azzurro, quest’anno capace di spingersi fino a 16.89 metri, accede all’atto conclusivo e domenica (ore 10.50) potrebbe ...

