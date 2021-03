Atletica, Europei indoor 2021: Alessia Trost vola in finale. Bene Simone Barontini. Clamorosa squalifica per Ingebrigtsen (Di venerdì 5 marzo 2021) Si è appena conclusa la sessione serale della seconda giornata degli Europei indoor 2021 di scena a Torun. Bene Alessia Trost che è riuscita a conquistare la finale nel salto in alto. L’azzurra ha destato un’ottima impressione saltando al primo tentativo 1.91, misura che le ha consentito di raggiungere l’ultimo atto della manifestazione continentale. L’atleta delle Fiamme Gialle ha portato a casa un percorso netto che fa ben sperare, superati al primo tentativo anche le quote 1.82 e 1.87. Obiettivo fallito da Elena Vallortigara che ha commesso tre errori proprio alla misura chiave. La 29enne nativa di Schio aveva sbagliato una volta sia a 1.82 che a 1.87. Ottima prova per Simone Barontini che nella sesta batteria degli 800 metri ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Si è appena conclusa la sessione serale della seconda giornata deglidi scena a Torun.che è riuscita a conquistare lanel salto in alto. L’azzurra ha destato un’ottima impressione saltando al primo tentativo 1.91, misura che le ha consentito di raggiungere l’ultimo atto della manifestazione continentale. L’atleta delle Fiamme Gialle ha portato a casa un percorso netto che fa ben sperare, superati al primo tentativo anche le quote 1.82 e 1.87. Obiettivo fallito da Elena Vallortigara che ha commesso tre errori proprio alla misura chiave. La 29enne nativa di Schio aveva sbagliato una volta sia a 1.82 che a 1.87. Ottima prova perche nella sesta batteria degli 800 metri ha ...

