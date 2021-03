Atletica, Europei di Torun: Iapichino, Strati e Bocchi salti da finale (Di venerdì 5 marzo 2021) Si sono da poco concluse le gare degli azzurri impegnati nella sessione matuttina in quel di Torun, sede dei campionati Europei Indoor di Atletica. Il secondo a raggiungere una finale, dopo Tamberi nella gara di ieri, è stato Tobia Bocchi nel salto triplo. Più tardi sono arrivati anche i pass per la finale di Larissa Iapichino e Laura Strati, entrambe autrici di una grande gara nel lungo. Turno successivo conquistato per Vladimir Aceti e all in per quanto riguarda gli 800 femminili con Baldessarri, Bellò e Vandi. Ecco tutti i risultati delle sessione mattutina Bocchi in finale nel triplo, ottimi Aceti e Borga Come anticipato, Tobia Bocchi è il secondo azzurro che è riuscito a conquistarsi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Si sono da poco concluse le gare degli azzurri impegnati nella sessione matuttina in quel di, sede dei campionatiIndoor di. Il secondo a raggiungere una, dopo Tamberi nella gara di ieri, è stato Tobianel salto triplo. Più tardi sono arrivati anche i pass per ladi Larissae Laura, entrambe autrici di una grande gara nel lungo. Turno successivo conquistato per Vladimir Aceti e all in per quanto riguarda gli 800 femminili con Baldessarri, Bellò e Vandi. Ecco tutti i risultati delle sessione mattutinainnel triplo, ottimi Aceti e Borga Come anticipato, Tobiaè il secondo azzurro che è riuscito a conquistarsi ...

