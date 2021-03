Athletic Bilbao-Granada CF (domenica H 21.00): formazioni, quote, pronostici. Leones al settimo cielo (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ davvero un record singolare quello che è riuscito a centrare l’Athletic Bilbao: nel giro di poco tempo, infatti, giocheranno ben due finali di Copa del Rey. I baschi, ieri notte, si sono guadagnati la finale dell’edizione di questa stagione, grazie a un tiro dalla distanza di Berenguer ai supplementari, che ha eliminato il Levante; InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ davvero un record singolare quello che è riuscito a centrare l’: nel giro di poco tempo, infatti, giocheranno ben due finali di Copa del Rey. I baschi, ieri notte, si sono guadagnati la finale dell’edizione di questa stagione, grazie a un tiro dalla distanza di Berenguer ai supplementari, che ha eliminato il Levante; InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Athletic Bilbao-Granada CF (domenica H 21.00): formazioni, quote, - Ambanony : RT @betsniper2: MADE IN SPAIN ACCA ???? 1XBET: MQ5CM TOTAL ODDS: 6.00 Leganes - Castellon 1X2: W1 Athletic Bilbao II - Laredo 1X2: W1 Mallorc… - ProgressiveGam3 : RT @betsniper2: MADE IN SPAIN ACCA ???? 1XBET: MQ5CM TOTAL ODDS: 6.00 Leganes - Castellon 1X2: W1 Athletic Bilbao II - Laredo 1X2: W1 Mallorc… - MisturBets : RT @betsniper2: MADE IN SPAIN ACCA ???? 1XBET: MQ5CM TOTAL ODDS: 6.00 Leganes - Castellon 1X2: W1 Athletic Bilbao II - Laredo 1X2: W1 Mallorc… - betsniper2 : MADE IN SPAIN ACCA ???? 1XBET: MQ5CM TOTAL ODDS: 6.00 Leganes - Castellon 1X2: W1 Athletic Bilbao II - Laredo 1X2: W1… -