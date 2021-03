Atalanta, Sergio Ramos mette nel mirino il ritorno: le sue condizioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Sergio Ramos potrebbe essere in campo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta: ecco le ultime notizie Sergio Ramos vuole tornare al più presto a guidare la difesa del Real Madrid e vuole farlo già nel decisivo derby contro l’Atletico. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, Sergio Ramos avrebbe bruciato le tappe e potrebbe ritornare in vista della stracittadina. Quasi scontata dunque anche la sua presenza nel ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021)potrebbe essere in campo neldegli ottavi di finale di Champions League contro l’: ecco le ultime notizievuole tornare al più presto a guidare la difesa del Real Madrid e vuole farlo già nel decisivo derby contro l’Atletico. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo,avrebbe bruciato le tappe e potrebbe ritornare in vista della stracittadina. Quasi scontata dunque anche la sua presenza neldegli ottavi di Champions League contro l’. Leggi su Calcionews24.com

